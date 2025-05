Punschkrapfen II kommt noch im Mai

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern: Die SPÖ Wien tritt unter Bürgermeister Michael Ludwig erneut mit den Neos in Regierungsverhandlungen. Es bleibt also alles beim Alten. Mit den Pinken, die bei der Wahl vor einer Woche zehn Mandate errungen haben, kommen die Roten auf 53 der insgesamt 100 Sitze im Gemeinderat. Dass Rot-Pink kommen wird, wusste die „Krone“ bereits am Wahlabend – der Punschkrapfen II war schon lange vor dem Urnengang ausgedealt zwischen den Parteien. Mit dem Zusatz: es muss sich nur ausgehen. Die „Krone“ kennt die Gründe dafür. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.