Faktencheck: Wo man in Wien (k)ein Auto braucht

Laut dem aktuellen Modal Split legen 75 Prozent der Wiener ihre Wege umweltfreundlich zurück: Also mit dem Fahrrad, zu Fuß oder Öffis. Bus, Bim und Co. sind mit 34 Prozent das beliebteste Fortbewegungsmittel, gefolgt vom Fußmarsch (30 Prozent). Auf das Fahrrad steigen 11 Prozent. Die Fahrt mit dem eigenen Pkw ist nur für ein Viertel der Wiener das Mittel der Wahl. Das freut auch die Verantwortlichen in der Stadt, immerhin soll Wien bis 2040 klimaneutral werden.