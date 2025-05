Kassenärzte in Wien: So wenig wie nie

Die Wiener Bevölkerung wächst rasant. Und mit ihr auch die Kluft in der medizinischen Versorgung. Dass die Zwei-Klassen-Medizin kein Schreckgespenst aus der Zukunft mehr ist, zeigt, dass die Anzahl der Wahlärzte jene der Kassenstellen bei weitem übersteigt. Noch nie gab es mit 1546 so wenig Kassenärzte wie jetzt. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren es noch, 1745 Kassenärzte. Indes haben wir mit Eduardo Maldonado-González gesprochen, der die Kurie der angestellten Ärzte in der Ärztekammer übernommen hat. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.