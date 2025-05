Song Contest: Wie fit ist Wien als Gastgeber?

Unser Eurovision-Songcontest-Starter in diesem Jahr zählt zu den absoluten Top-Favoriten. Der 24-jährige Johannes Pietsch, alias JJ, begeistert als Countertenor mit seiner klassischen Gesangsstimme und dem eingängigen Song „Wasted Love“. Buchmacher sehen ihn seit Wochen auf Platz 2. Nur das finnische Trio KAJ, das für Schweden mit einer Hymne an das Saunieren antritt, ist noch besser gereiht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.