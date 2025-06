Mit dem Ring-Comeback ins große Rampenlicht

Lauten Fluglärm sind die Einwohner der Region rund um Spielberg gewöhnt. Wöchentlich halten die Eurofighter ihre Überwachungs- und Trainingsflüge ab. An diesem Wochenende spielt sich am Himmel noch mehr ab. Der Militärflughafen öffnete für die zivile Luftfahrt seine Tore, bis zu 100 Privatjets fragten um Landeerlaubnis an.