Mitleid als Ausrede für Hetzerei gegen Juden

Lammfromm und geständig

Bei dem knapp zwanzigminütigen Prozess am Donnerstag in Linz tauchte Kevin in Firmenjacke und ohne Anwalt auf. Der muskelbepackte, stiernackige Riese, der alleine schon mit seinem Anblick selbst Bud Spencer das Fürchten gelehrt hätte, gab sich bei der Einvernahme lammfromm und bekannte sich ohne Zögern schuldig. Interessant wurde es, als ihn die Richterin fragte, warum er denn vor dem Computer rabiat geworden sei.