Arnautovic? „Mit ihm holen wir einen Titel!“

Mit 25 Spielern tanzte Rapid in Scheiblingkirchen an – abseits davon scharrt jener, über den am meisten diskutiert wird, möglicherweise schon in den Startlöchern, seine Verpflichtung rückt offenbar immer näher: „Ich bin fast schon überzeugt, dass Marko Arnautovic für Rapid auflaufen wird“, sagt mit Jürgen einer, der Grün-Weiß in- und auswendig kennt. Gestern sah der Edelfan zum 2545. Mal ein Spiel der Hütteldorfer: „Immer wenn in Rapids Chefetage etwas totgeschwiegen wird, steckt ein wahres Wort dahinter. Die Ruhe ist in diesem Fall ein gutes Zeichen.“