Chaos bei Klub-WM: „USA nicht der richtige Ort“

Kein Regen, aber Unterbrechung

Das Spiel hatte beim Stand von 1:0 für die Engländer in der 86. Minute wegen eines aufziehenden Gewitters unterbrochen werden müssen. Dabei war in Charlotte noch kein einziger Tropfen Regen gefallen, als die Spieler kurz vor Schluss in die Kabinen und alle Zuschauer von den Tribünen geschickt wurden.