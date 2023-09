Ausweichmanöver wegen Seilbahn: Pilotin abgestürzt

Mit Heli in Klinik geflogen

Die 59-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. „Ein zufällig an der Unfallstelle befindlicher Notarzt leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.“ Der Rettungshubschrauber flog die Tirolerin in das Krankenhaus Kufstein und im Anschluss in die Innsbrucker Klinik.