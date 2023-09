Erbschaftssteuer für NEOS-Chefin vorstellbar

Das sei empörend und zeige die Haltung der ÖVP, die „nicht auf Augenhöhe mit den Menschen“ sei, so die NEOS-Chefin. Sie erinnerte an Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und dessen fragwürdige Grundstück-Deals in Grafenwörth. Wegen solcher Fälle sei es hoch an der Zeit, durch ein Informationsfreiheitsgesetz endlich „die Bürger zu Kontrolloren der Mächtigen“ zu machen.