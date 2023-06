Regierung will Amtsgeheimnis bis Herbst abschaffen

Kein Verstecken mehr

Deshalb habe es „viel an Überredungskunst gebraucht, für diejenigen, die Sorgen hatten“, sagte Edtstadler. Künftig könne sich die Verwaltung nicht mehr hinter dem Amtsgeheimnis verstecken. Die Verfassungsministerin kündigte an, an Justizthemen dranbleiben zu wollen. In Verfahren müssten Beschuldigtenrechte gestärkt werden, aus Strafakten solle etwa nicht zitiert werden dürfen. Zudem brauche es eine Reform der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), wobei sie nicht mehr mit Reformen in dieser Legislaturperiode rechnet.