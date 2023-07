Gemeindebund-Chef stolpert über Grundstücks-Deals

Dubiose Grundstücks-Deals in eigener Gemeinde

Den Stein des Anstoßes hatten „Krone“ und „profil“ bereits 2021 aufgedeckt. So soll Riedl im Grünland am Rand von Grafenwörth zwei Grundstücke erworben und später zwei angrenzende Felder als Treuhänder des Bauträgers dazu gekauft haben. Neun Liegenschaften für das Projekt wurden schließlich per Gemeinderatsbeschluss in Bauland umgewidmet. Riedl soll mit dem Verkauf von davon betroffenen Grundstücken rund eine Million Euro verdient haben.