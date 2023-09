„Tatort“ startet mit blutigem Nibelungenschatz neu

„Ein absolut ungewöhnliches Krimiprojekt“, bestätigt auch Regisseurin Esther Wenger, die vom originellen Drehbuch sofort begeistert war. „Der Film zerfällt in Wagners vier Opern von ,Der Ring des Nibelungen’. Viele Figuren haben Bezüge zu den Figuren in den Opern. Ich wollte diesen ,Tatort’ voller Mystery-Elemente, Spannung und Ironie so inszenieren, dass die Zuseherinnen und Zuseher einen spannenden und teilweise amüsanten Film sehen werden“, so Wenger. Weil der Nibelungenschatz und Wagners Opern im Zentrum dieses „Tatorts“ stehen, war natürlich auch die Musik zum Krimi besonders wichtig. Sie wurde von Robert Schulte Hemming und Jens Langbein komponiert und spielt mit Elementen aus den Wagner-Opern. Aufgenommen wurde sie mit Musikern der Elbphilharmonie in Hamburg und Wagnersängern.