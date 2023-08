153 Sendungen voller Spaß, Stars und Tragik

In seinen 36 Jahren bei der Sendung gab es viel zu lachen, zu staunen und auch manchmal zu weinen. Zu den legendärsten Momenten auf Wettkandidaten-Seite zählt die Buntstift-Wette von 1988, bei der der Journalist Bernd Fritz vorgab, die Farbe von Buntstiften am Geschmack zu erkennen - und den Betrug nach der Wette zugab! Viele Superstars wie Jennifer Lopez, Elton John, Helene Fischer oder Sophia Loren nahmen bei Gottschalk auf der Couch Platz - mit den meisten plauderte er ganz locker. Ins Schwitzen kam er aber bei den Auftritten von Michael Jackson und der Boygroup Take That, als die jungen Fans im Studio so laut kreischten, dass ein Interview nicht möglich war und er sie zur Ordnung rufen musste.