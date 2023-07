„Mischung aus ,Kottan‘ und ,Kaisermühlen‘“

Sie hat sich mit ihrer direkten Art, dem scharfen Spürsinn und dem ur-wienerischen Charme direkt in die Herzen der Zuschauer gegrantelt: Susi Stach als Ermittlerin Gerti schlug beim ORF-Publikum voll ein. Deshalb wird nun aus dem TV-Film „Der Fall der Gerti B.“ eine ganze Serie namens „Die Fälle der Gerti B.“: „Ich glaube, der Film war so erfolgreich, weil seit Langem wieder einmal etwas im Dialekt gedreht wurde und es richtig österreichische Figuren darin gibt, die man sich auch in Floridsdorf, wo die Geschichte spielt, anschauen kann“, so Stach, die noch nie so viele positive Rückmeldungen auf eine Produktion bekommen hat: „Viele Zuschauer wollten, dass eine Serie daraus wird.“