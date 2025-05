Erfolgsserie „White Lotus“ im Anflug auf Salzburg

Nach feinsandigen Postkarten-Stränden auf Hawaii, Dolce Vita auf Sizilien und tropischen Cocktails in Thailand geht es jetzt in die mondäne Bergwelt! So oder so ähnlich müssen wohl die Produzenten der Erfolgsserie „The White Lotus“ gedacht haben. Denn die kommende vierte Staffel der HBO-Serie wird in Österreich spielen.