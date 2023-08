„37 Sekunden“ mit Austro-Star Emily Cox

An der Seite von Emily Cox sind in den weiteren Hauptrollen Paula Kober als Leonie Novak und Jens Albinus als Carsten Andersen zu sehen. Regie führte Bettina Oberli: „Mich hat von Anfang an gereizt, das Thema im Serienformat umzusetzen, weil man dafür mehr Erzählzeit zur Verfügung hat als bei einem Spielfilm. So kann man sich differenzierter den Figuren und ihren Perspektiven nähern.“ Die ersten drei Folgen von „37 Sekunden“ sind heute auf ARD zu sehen (22.50 Uhr), die weiteren Folgen am 22. August. Außerdem in der ARD-Mediathek abrufbar.