„Mietdeckel wird Politik auf den Kopf fallen“

„Der Deckel wird der Wohnpolitik auf den Kopf fallen", ist Klaus Baringer, Chef der Gemeinnützigen Wohnbauträger in Österreich überzeugt. Die Ersparnis für die Mieter sei gering, die Auswirkungen auf den Sektor mit aktuell 690.000 Objekten, die um ein Viertel günstiger seien als der Markt, jedoch enorm. Die geplante Begrenzung der Mieten sieht vor, dass ab 2024 das Plus nur mehr 5 % pro Jahr betragen darf. Das trifft die Genossenschaften besonders hart, da ihre letzte Anhebung 2022 erfolgte. Nach aktuellen Gesetzen stünde im nächsten Jahr ein Plus entsprechend dem Verbraucherpreisindex an, diese Einnahmen werden jetzt beschnitten.