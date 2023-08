Xiaomi leidet unter sinkender Smartphone-Nachfrage

Xiaomi sucht daher sein Heil im Bau von Elektroautos. Vor einigen Tagen hatte der Konzern von den chinesischen Behörden die Genehmigung hierfür erhalten. In den kommenden Jahren will Xiaomi insgesamt 10 Milliarden Dollar (9,3 Milliarden Euro) in dieses Geschäftsfeld stecken und bereits in der ersten Hälfte 2024 mit der Massenproduktion von Fahrzeugen beginnen.