Kampf gegen Scooter-Chaos: Bereits 11.000 Strafen

Die Praterbrücke in Höhe Donaumarina ist zu einem Ärgernis für Radfahrer geworden. Auf der viel frequentierten Radlerstrecke stehen oder liegen andauernd Leih-Scooter, die hier nicht hin gehören. Genau um solche Probleme zu beenden hat die Stadt Wien Ende Mai die Regeln verschärft. So ist das Parken der Roller nur mehr auf fixen Abstellflächen erlaubt, nicht mehr am Gehsteig. Ist das in den Köpfen der Nutzer angekommen? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.