Wenn der Hacker durch die Glühbirne eindringt

Laut jüngsten Erhebungen besitzt jeder Österreicher durchschnittlich 9,4 netzwerkfähige Geräte. Vor fünf Jahren lag diese Zahl noch bei 5,6. Das beachtliche Plus kommt nicht zuletzt durch Smart-Home-Technik zustande. Neben Smartphones, Computern, Spielkonsolen und Tablets tummeln sich in den Wohnungen heute vernetzte Kühlschränke, Fressnäpfe und Mistkübel. Sogar die einzelne Glühbirne kann in vielen Häusern und Wohnungen bereits per WLAN gedimmt werden. Doch was Smart-Home-Fans als Komfort empfinden, ist für Hacker und Cyberkriminelle ein gefundenes Fressen.