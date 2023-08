London will alle Migranten mit GPS überwachen

Beamte seien nun aufgefordert worden, alternative Wege zu finden, um Menschen daran zu hindern, in Großbritannien unterzutauchen. Eine der möglichen Optionen sei, alle ankommenden Migranten mit einer elektronischen Fußfessel auszustatten, schrieb die „Times“ am Sonntag. Darauf angesprochen, sagte Braverman am Montag in einem Fernsehinterview dem Sender Sky News, sie ziehe „eine Reihe von Optionen“ in Betracht.