Migranten-Wohnschiff mit Legionellen verseucht

Die Regierung will insgesamt bis zu 500 Menschen auf dem Lastkahn Bibby Stockholm unterbringen, bis über deren Asylverfahren entschieden ist. Die ersten Männer waren am Montag in der südenglischen Stadt Portland angekommen. Damit will der konservative Premierminister Rishi Sunak sowohl ein Platzproblem bei der Unterbringung von Migranten lösen als auch hohe Kosten durch Hotelzimmer vermeiden.