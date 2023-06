Gericht untersagt London Abschiebungen nach Ruanda

Als Grund führten die drei entscheidenden Richter Mängel im ruandischen Asylverfahren an. Solange diese nicht behoben sind, seien Abschiebungen in das afrikanische Land rechtswidrig. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Schutzsuchende von Ruanda aus wieder in ihre Heimatländer abgeschoben würden, obwohl sie einen Asylanspruch hätten. Die Entscheidung kann noch beim obersten britischen Gericht angefochten werden.