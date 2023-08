Lokale, über die man spricht: Nagano

Und es ist tatsächlich ziemlich raffiniert, was hier auf den Tisch kommt. Brokkoli & Erdnuss (9,50 €) werden in einer würzigen Sauce mariniert, die vor Umami und feiner Säure strotzt.Ika Tempura (13 €) sind Japans Antwort auf Calamari fritti: Stücke vom Tintenfisch in knusprigem Tempurateig mit Yuzu-Aioli zum Eintunken. Loup de Mer vermählt sich mit fruchtig-säuerlichen Sanddornbeeren und Buchweizennudeln (Fisch & Soba, 16 €). Besonders köstlich: Konfierter Kabeljau (16 €), bedeckt von fröhlich gelber Miso-Hollandaise, dazu frische Erbsen samt Erbsengrün.