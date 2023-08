Motorradfahrer (60) schwebt in Lebensgefahr

Der 60-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr mit seinem Motorrad auf der B72 in Fahrtrichtung Anger. Kurz vor 11 Uhr habe laut seinen Aussagen ein Tier die Fahrbahn überquert, weshalb er ins Schleudern geriet und in weiterer Folge zu Sturz gekommen ist. Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin, die in dieselbe Richtung unterwegs war, konnte den Sturz bestätigen, ein Tier habe sie nicht wahrgenommen.