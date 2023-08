Wo ist mein Drahtesel? Die begehrte Diebesbeute

Empfehlung: Bügel- oder Kettenschloss verwenden

Was es den Tätern auch schwer mache, ist, das Fahrrad mit einer Kette beispielsweise an einen Boden- oder Wandanker an Ort und Stelle zu fixieren. „Bügelschlösser sind hier sehr gut geeignet, doch auch ein Kettenschloss bringt mehr als ein Schloss, welches nur das Rad versperrt“, erklärt Seewald. Und wo steht das Rad in der Öffentlichkeit sicherer – an belebten oder unbelebten Plätzen? „Das ist schwierig zu sagen“, meint Seewald, geklaut werde überall. Ein eingebautes GPS-Signal könne nützlich sein, allerdings hätten Täter bereits gelernt, wie sie dieses blockieren.