Tunnel-Blockade gegen Wildparker und Gästeflut

Das leidige Thema Gästeflut und Wildparker wird man in Hallstatt trotz versuchter Regulierung des Besucherstroms nicht los. Wer heute das Weltkulturerbe besuchen will, sollte auf die Uhr schauen. Denn es gibt einen von den Demonstranten bedacht gewählten Zeitpunkt, zu dem es vor der Einfahrt in den Ort zu längeren Staus kommen dürfte.