Auf einen Hallstätter kommen fünf Urlauber

„Wir wollen weniger Leute im Ort haben, halten das nicht mehr aus“, schnauft Alexander Scheutz (SPÖ), Bürgermeister von dem beschaulichen Ort Hallstatt. Nachdem es coronabedingt in den vergangenen Jahren zumindest etwas ruhiger war, ist die Touristenwalze heuer endgültig wieder durch den Ort gerollt. „Wir haben die Zahlen von 2019 erreicht. Die Seestraße ist so voll, da kommt man fast nicht durch“, so Scheutz.