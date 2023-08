Oft leiden auch Männer an schwacher Blase

„Obwohl sich in den vergangenen Jahren schon einiges getan hat, gilt die Enttabuisierung der Inkontinenz, vor allem bei Männern, nach wie vor als sehr wichtig. Denn viele leiden stumm vor sich hin und nehmen die psychische Belastung in Kauf“, berichtet Prim. em. Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Hübner, Urologische Abteilung im Landesklinikum Weinviertel-Korneuburg, NÖ, und Koordinator des Fachbeirates im Inkontinenz-Zentrum an der Privatklinik Confraternität in Wien. „Wir beobachten auch, dass sich Betroffene aus Scham sozial isolieren, Suizidgedanken hegen bzw. aus Angst vor einer möglichen Folgeinkontinenz onkologische Behandlungen hinauszögern oder verweigern. Dabei lässt sich Blasenschwäche gut therapieren!“