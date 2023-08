Mann lag heulend am Boden

Misshandlung durch die Wuchtbrumme

Mitte Juli geraten sich die beiden wieder mal buchstäblich in die Haare. Das Paar beschimpft, bespuckt und watscht sich gegenseitig. Als der fülligen Furie der Gaul durchgeht, versetzt sie dem 38-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Er ruft die Polizei. Als die Beamten eintreffen, kauert der Mann heulend am Boden und berichtet von seiner Misshandlung durch die Wuchtbrumme. Man zeigt sich gegenseitig an.