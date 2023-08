Das Motto lautet: Auf die Plätze, fertig, los ...

Der Sommer neigt sich schön langsam dem Ende zu, doch bevor es soweit ist, haben wir noch ein paar Ausflugstipps. Sportlich betätigen können sich an diesem Wochenende sowohl die Kleinen als auch die Großen. Egal ob beim Zehnkampf, der Kalk Trophy oder dem 1. Sandbach Benefiz Radl’n. Auch kulturelle Highlights wie das Konzert von Ingolf Wunder oder die Musiktage Mondsee stehen an. Es ist also für alle etwas dabei!