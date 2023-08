Verkehrsunfall mit drei Pkw fordert vier Verletzte

Gegen 9.40 Uhr fuhr eine 27-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße vom Gewerbegebiet Schnann kommend in Richtung Kreuzungsbereich L68. „Um eigenen Angaben zufolge besser in den Verkehr einsehen zu können, fuhr sie im Kreuzungsbereich etwas über die Haltelinie“, heißt es seitens der Polizei. In weiterer Folge kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 53-jährigen Österreichers, welcher auf der L68 in Richtung Landeck unterwegs war. Sein Wagen wurde in die Fahrbahnmitte geschleudert und krachte in den Pkw eines am Abbiegestreifen befindlichen 63-jährigen Österreichers.