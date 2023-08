Immer wieder Unklarheit: Was gilt im Kreisverkehr?

Wer hat denn beim Einfahren in den Kreisverkehr nun Vorrang?

“Da der Kreisverkehr grundsätzlich wie eine normale Kreuzung behandelt wird, gilt die Rechtsregel, somit haben Einfahrende als Rechtskommende Vorrang„, so der Rechtsberater. “Allerdings wird bei vielen Kreisverkehren der allgemeine Rechtsvorrang durch ein ‘Vorrang geben‘-Schild verdrängt - wer einfährt, hat also ‘Nachrang‘.„ Im Kreis befindliche Lenker dürfen dann weder zum plötzlichen Bremsen noch zum Auslenken genötigt werden. “Gerade weil aber in der Praxis die Rechtsregel aufgrund von Beschilderungen vor Ort oftmals nicht gilt, heißt es aufmerksam zu sein und bei jedem Kreisverkehr individuell auf die Vorrangsituation zu achten„, so Authried. Wichtig: Es kann sogar sein, dass bei ein und demselben Kreisverkehr die Vorrangsituation an den einzelnen Einmündungen unterschiedlich geregelt ist!