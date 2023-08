Ein spannender Tag für Kleber und Strafbehörde

Weitere Anzeigen so gut wie sicher

Dieses Mal wird es anders sein, doch unabhängig wie der Prozess in Linz heute ausgeht - es wird nicht das letzte Kapitel in der Causa „Klimakleber“ gewesen sein. Denn wer verliert - ob die Aktivisten oder die Landespolizeidirektion - wird sich an die Höchstgerichte wenden. Damit werden bei den kommenden Klebe-Aktionen wieder Anzeigen nach dem Versammlungs- und Sicherheitspolizeigesetz folgen.