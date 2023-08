Die Rakete des Zaren ist kaputt

Bis Sonntagmittag standen in dieser Kolumne noch Anmerkungen zum Polit-Trallala von ÖVP und SPÖ und dem Murks mit den „Sommergesprächen“. In der völlig verhunzten ORF-Serie nimmt FPÖ-Chef Herbert Kickl am Montagabend seit Langem wieder einmal Kontakt mit Leben außerhalb des blauen Universums auf.