Ukraine soll F-16-Jets über Umwege bekommen

Die Ukraine hat sich aktiv um die in den USA hergestellten F-16-Kampfflugzeuge bemüht, um der russischen Luftüberlegenheit etwas entgegenzusetzen. Die USA genehmigen nun nach eigenen Angaben die Entsendung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden in die Ukraine, sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen ist. Das teilte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag mit.