Wagner ist in Belarus jetzt „Bildungsorganisation“

Auch der lettische Grenzschutz hatte am Dienstag zusätzlich Einsatzkräfte mobilisiert, um der „rapide zunehmenden hybriden Bedrohung“ an der Grenze Rechnung zu tragen. Die Behörde forderte zudem Unterstützung von den Streitkräften und der Polizei an. Verteidigungsministerin Inara Murniece wies die Armee daraufhin an, zusätzliche Kräfte an die Grenze zu entsenden.