Die kleine Botin macht Sommertee

Jetzt, wo der Sommer nochmal seine ganze Kraft präsentiert, ist es einfach so wichtig, ausreichend zu trinken. Wenn das Wasser schon ein bisschen fad wird und Abwechslung guttäte, dann kommt für mich immer Tee ins Spiel. Der Garten gibt her, was gut ist und so mische und trockne ich jetzt innerhalb weniger Tage eine eigene Sommer-Tee-Mischung.