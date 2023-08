Super-Opas: Hohes Alter schützt vor Leistung nicht

GEWICHTHEBEN

Am Freitag geht’s in Polen los, bei der Masters-WM sind drei OÖ-Stemmer am: Der für die Union Lochen startende mehrfache WM- und EM-Medaillengewinner Johann Anglberger in der Altersklasse der 70 bis 74-jährigen, Manfred Messener (Ranshofen) in der Klasse 60 – 64. Quasi als Youngster ist Österreichs „Super-Kran“ Sargis Martirosjan in der Altersklasse I der 35- bis 40-Jährigen am Start.