Corona: Spitalspersonal meist „draußen“ infiziert

Gefahr lauerte außerhalb des Spitals

98,6 Prozent der im Krankenhaus Beschäftigten befolgten die Regelungen zur Verhütung und Kontrolle einer Ansteckung mit Covid-19. 98,2 Prozent verwendeten persönliche Schutzausrüstung wie Masken etc. während der Arbeit. Die Gefahr aber lauerte offenbar außerhalb des Spitals. Die Autoren: „70,6 Prozent der Infektionen erfolgten im privaten Bereich, 23,5 Prozent am Arbeitsplatz (allein 17,6 Prozent durch Kontakt mit SARS-CoV-2-positiven Kollegen) und 5,9 Prozent nach Kontakt mit (infektiösen; Anm.) Patienten.“ Nur in einem Fall hätte der Übertragungsweg nicht nachvollzogen werden können.