„Geht nicht um den Sport, es geht um Sicherheit“

Die Mama dreier Kinder hat deshalb in der Zusammenarbeit mit dem Vöcklabrucker Schwimmklub zwei professionelle Trainer „geködert“. Seit fünf Jahren wird in den Ferien Kindern zwischen sechs und 14 Jahren die Schwimmtechnik verbessert. Den Erfolg sieht sie bei ihren eigenen Jungs. „Wir haben viele Anfragen auch von Erwachsenen, die das Kraulschwimmen lernen wollen“, so Krebs-Hinterwirth. Die am Ende des Kurses freudestrahlend die Abzeichen von „Pinguin bis zum Allroundschwimmer“ verteilt.