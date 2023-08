Zu Tode trinken? So gefährlich ist Wasser wirklich

Zwei Liter Wasser in zwanzig Minuten: Daran soll im US-Bundesstaat Indiana eine 35-jährige Mutter verstorben sein. Voran gingen extremer Durst und erste Anzeichen von Dehydrierung. Dann extreme Wasserzufuhr: Für Ashley Summers endete ihr Familienausflug an den See tödlich. Eine unterschätzte Gefahr? Wir haben nachgeforscht.