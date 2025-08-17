Suche nach vermissten Schwimmer in Wörthersee

Seit Samstagabend wird ein 38-jähriger Mann im Seebereich von Maria Wörth vermisst. Der Steirer war in der Nacht von einer Plattform ins Wasser gestürzt.
Laut der Polizei befanden sich mehrere Personen am späten Samstagabend auf einer Schwimmplattform am Wörthersee. Als plötzlich ein 38-jähriger Mann aus der Steiermark ins Wasser stürzte, versuchten die anderen, ihn noch mit einem Rettungsring zu helfen. Vergeblich, denn der Mann verschwand in der Dunkelheit. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert, die bis 2 Uhr in der Nacht die Person suchten.
„Geleitet von der Polizei und unterstützt durch Feuerwehr und Wasserrettung mussten wir die Suche aufgrund der Dunkelheit beenden und sie wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden fortgesetzt“, so die Polizei.
Die genauen Umstände, wie die Person ins Wasser stürzte, werden derzeit ermittelt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.