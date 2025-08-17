Suche nach vermissten Schwimmer in Wörthersee

„Geleitet von der Polizei und unterstützt durch Feuerwehr und Wasserrettung mussten wir die Suche aufgrund der Dunkelheit beenden und sie wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden fortgesetzt“, so die Polizei.

Die genauen Umstände, wie die Person ins Wasser stürzte, werden derzeit ermittelt.