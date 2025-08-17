Missglücktes Manöver: Biker blieb an Pkw hängen

Weil er im stockenden Verkehr mehrere Autos überholen wollte, kam ein 41-jähriger Einheimischer mit seinem Motorrad am Samstag in Söll (Bezirk Kufstein) zu Sturz. Er blieb an einer Seitenbox hängen und verletzte sich schwer.
Der 41-Jährige war mit seinem Bike auf der Loferer Straße von Söll in Richtung Scheffau unterwegs. Aufgrund des überhöhten Verkehrsaufkommens entstand in diesem Streckenabschnitt stockender Verkehr.
Der Motorradfahrer setzte deshalb zum Überholmanöver an, um die fahrende Kolonne zu passieren. Dabei blieb er jedoch mit seinem Bike an der Seitenbox des Autos eines 47-jährigen Einheimischen hängen.
Lenker stürzte und verletzte sich schwer
Er geriet deshalb ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrbahn zu Sturz. Der 41-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.