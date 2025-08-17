Missglücktes Manöver: Biker blieb an Pkw hängen

Lenker stürzte und verletzte sich schwer

Er geriet deshalb ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrbahn zu Sturz. Der 41-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.