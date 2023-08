Steyr hat von den ewigen Dauer-Demos die Nase voll

115 Demonstranten zogen am vergangenen Sonntag wieder durch die alte Eisenstadt Steyr in Oberösterreich. Die Polizei straft aber auch Gegendemonstranten und gießt so noch mehr Öl ins Feuer. Die roten Stadtväter haben von den Dauer-Demos die Nase gestrichen voll, doch juristisch keine Pfeile im Köcher.