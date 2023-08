Opposition will jetzt Banken zur Kasse bitten

In Italien will die rechte Regierung gut zwei Milliarden Euro durch eine neu eingeführte 40-prozentige Steuer auf Übergewinne von Banken einnehmen. Nach diesem Vorbild will die Opposition nun den Druck erhöhen, dass auch hierzulande ein solches Steuermodell eingeführt wird. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist derweil noch strikt dagegen.