Banken unter Stress - so sicher ist unser Geld

„Too big to fail“ - „Zu groß, um zu scheitern“: 15 Jahre ist es her, dass die Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehmann Brothers die ganze Welt in die schwerste Finanzkrise seit dem großen Börsekrach von 1929 und der folgenden Weltwirtschaftskrise gestürzt hat. Nun lassen Banken nicht nur Anleger wieder zittern.