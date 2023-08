So unterschiedlich gehen Generationen mit Geld um

Mangelnde Finanzbildung in Schulen

Die Studie bestätigt zudem die deutlichen Defizite bei der Finanzbildung in den Schulen. Fast die Hälfte aller Befragten gab an, dass sie während der Schulzeit nicht genug über das Thema Finanzen gelernt hätte. Die Mehrheit schätzt trotzdem ihr aktuelles finanzielles Wissen als „befriedigend“ ein.