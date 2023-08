Eisenteil auf Straße war für Rennradfahrer fatal

Eisen geriet in die Speichen

Während die vier vor ihm fahrenden Sportler ausweichen konnten, fuhr der 58-Jährige über das Eisen. Dieses geriet anschließend in die Speichen des Vorderreifens, worauf der Mann schwer stürzte. Er erlitt erhebliche Verletzungen im Halsbereich und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.